Генпрокуратура Украины признала ошибку в расследовании убийства Шеремета

Следствие по делу об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета допустило ошибку, правоохранители не изъяли важную запись с видеокамеры, заявил в среду генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Ранее глава Национальной полиции Украины Сергей Князев не исключил, что при расследовании убийства Шеремета были допущены ошибки.

"Вынужден признать, что в этом следствии была допущена ошибка. Конкретная ошибка в том, что изъяв 201 камеру видеонаблюдения, еще одна, как оказалось, самая важная камера, не была изъята. Это не давало важной информации следствию", - заявил Луценко в ходе отчета в парламенте.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".