Fitch Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам 6 банков РБ

Агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу шести белорусских банков, изменив его со стабильного на позитивный, подтвердив при этом рейтинги на уровне "B-".

Рейтинговые действия осуществлены в отношении Беларусбанка, Белинвестбанка, Банка развития, БПС-Сбербанка, БелВЭБа и Белгазпромбанка.

Ранее, агентство подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне "B-" с прогнозом "позитивный". Краткосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "B", а страновой потолок - на уровне "B-".