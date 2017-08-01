Последнее обновление: 01.08.2017 15:28

Fitch Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам 6 банков РБ

Агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу шести белорусских банков, изменив его со стабильного на позитивный, подтвердив при этом рейтинги на уровне "B-".

Рейтинговые действия осуществлены в отношении Беларусбанка, Белинвестбанка, Банка развития, БПС-Сбербанка, БелВЭБа и Белгазпромбанка.

Ранее, агентство подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне "B-" с прогнозом "позитивный". Краткосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "B", а страновой потолок - на уровне "B-".

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