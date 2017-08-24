Индекс Nikkei достиг минимума более чем 3 месяцев на фоне снижения Уолл-стрит, укрепления иены

Японский индекс Nikkei в четверг опустился до минимума трех с половиной месяцев на фоне снижения Уолл-стрит и укрепления иены, а также падения акций металлургических компаний после сообщений о снижении цен на сталь крупнейшим производителем страны.

Nikkei завершил сессию снижением на 0,4 процента до 19.353,77 пункта, в какой-то момент опустившись до отметки 19.351,92 пункта - минимума со 2 мая.

Более широкий индекс Topix потерял 0,5 процента, завершив торги на уровне 1.592,20 пункта.

Уолл-стрит завершила торги среды снижением после того, как президент США Дональд Трамп предупредит, что может приостановить работу правительства, если Конгресс не одобрит выделение финансирования на строительство стены на границе с Мексикой.

Давление на японский фондовый рынок также оказал рост иены на фоне ослабления доллара и политическая неопределенность в США.

"Рынок чувствителен к ежедневным комментариям Трампа", - сказал Ёсихиро Окумура из Chibagin Asset Management.

"Неопределенность вокруг политических рисков в США на данный момент - основной предмет беспокойства рынка".

Акции крупнейшего в Японии производителя стали Nippon Steel and Sumitomo Metal подешевели на 2,5 процента после сообщений в СМИ о том, что компания договорилась с Toyota о снижении цен.

Токийский субиндекс, включающий акции металлургических компаний, сбавил 2,7 процента.

Бумаги Toyota потеряли 1,1 процента, поскольку рост иены оказал давление на акции экспортеров.

Бумаги Shizuoka Bank выросли на 3,1 процента после того, как кредитор объявил об обратном выкупе до 10 миллионов своих акций.