Последнее обновление: 23.08.2017 17:47

Nikkei прервал череду снижений, но комментарии Трампа встревожили рынок

Японский фондовый индекс Nikkei показал небольшой рост по итогам торгов среды после пятидневного снижения, ставшего самым долгим с апреля 2016 года.

Поддержку рынку оказал подъем бумаг на Уолл-стрит, однако основной индекс растерял набранное ранее преимущество после комментариев президента США Дональда Трампа о Североамериканском соглашении о свободной торговле (NAFTA) и плане построить стену на границе с Мексикой.

Nikkei закрылся ростом на 0,3 процента до 19.434,64 пункта.

Комментарии законодателей США о налоговой реформе и потолке госдолга помогли американскому фондовому индексу S&P 500 отойти от минимума шести недель.

Однако оптимизм сошел на нет после того, как Трамп сказал, что построит стену на границе с Мексикой, даже если ему придется закрыть правительство.

Американский лидер также сказал, что может вывести США из соглашения NAFTA с Мексикой и Канадой, поскольку по итогам трехсторонних переговоров странам не удалось устранить глубокие противоречия.

Новости усилили напряженность в преддверии ожидаемого второго раунда переговоров между японскими и американскими чиновниками о торговле и экономике в ближайшие месяцы.

Японские инвесторы также следят за напряженностью в отношениях США и КНДР после начала совместных учений Вашингтона и Сеула.

Более широкий индекс Topix повысился на 0,3 процента до 1.600,06 пункта.

Бумаги Keyence выросли на 4,5 процента, продолжив ралли после оптимистичных результатов производителя сенсоров.

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