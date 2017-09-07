Последнее обновление: 07.09.2017 18:50

Украина планирует выйти на мировой рынок заимствований в сентябре

Украина в сентябре планирует выйти на мировой рынок заимствований. Об этом сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

"Этот вопрос имеет чрезвычайно серьезное государственное значение. Для того, чтобы мы могли сделать перезаимствование и экономить деньги государственного бюджета", - подчеркнул Гройсман.

Он призвал депутатов сегодня проголосовать законопроект за основу и в целом.

Ранее источники FT сообщали, что правительство Украины впервые с 2013 года готовится разместить евробонды.

В Национальном банке Украины ранее заявляли, что правительство готовится разместить евробонды на $2 млрд в 2018 году.

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