Украина планирует выйти на мировой рынок заимствований в сентябре

Украина в сентябре планирует выйти на мировой рынок заимствований. Об этом сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

"Этот вопрос имеет чрезвычайно серьезное государственное значение. Для того, чтобы мы могли сделать перезаимствование и экономить деньги государственного бюджета", - подчеркнул Гройсман.

Он призвал депутатов сегодня проголосовать законопроект за основу и в целом.

Ранее источники FT сообщали, что правительство Украины впервые с 2013 года готовится разместить евробонды.

В Национальном банке Украины ранее заявляли, что правительство готовится разместить евробонды на $2 млрд в 2018 году.