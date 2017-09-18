Последнее обновление: 18.09.2017 16:24

Украина выкупает евробонды 2019-2020 годов на $1,6 млрд

Украина, предложившая кредиторам досрочный выкуп евробондов со сроком погашения в 2019 и 2020 годах, приняла заявки к выкупу на общую сумму $1,576 миллиарда, говорится в сообщении министерства финансов на Ирландской фондовой бирже.

Правительство приняло решение о досрочном выкупе, чтобы снизить долговую нагрузку в краткосрочной перспективе. Одновременно планируется размещение евробондов с погашением в 2032 году.

Срок приема заявок на досрочный выкуп завершился 15 сентября.

Евробонды с погашением в 2019 будут выкуплены на сумму $1,161 миллиарда, в 2020 году - на $415 миллионов.

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