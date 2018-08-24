Последнее обновление: 24.08.2018 15:55

Украина может впервые выпустить евробонды в гривне

Минфин считает «благоприятной» внешнюю конъюнктуру для выпуска еврооблигаций в национальной валюте. Об этом говорится в одобренной Кабмином «Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2018-2020 годы», сообщает FinClub.

«С целью оптимизации структуры государственного долга с точки зрения валютного риска рассматривается возможность размещения на международных рынках капитала облигаций внешнего госзайма, номинированных в национальной валюте», - отмечено в Стратегии.

Ожидается, что выпуск таких ценных бумаг может содействовать удлинению среднего срока погашения госдолга и уменьшению стоимости его обслуживания.

«В целом, время и рыночная конъюнктура для выпуска ОВГЗ, номинированных в национальной валюте, расценивается как благоприятные для Украины. Общие рыночные условия являются содействующими для суверенных эмитентов облигаций в национальной валюте», - подчеркивает Минфин.

Выпуск гривневых еврооблигаций необходим как альтернативный источник финансирования и способ уменьшить валютный риск.

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