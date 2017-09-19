Украина разместила евробонды на $3 млрд впервые с 2013 года

Украина впервые с 2013 года разместила еврооблигации на $3 млрд под 7,375% годовых с 15-летним сроком погашения. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с инвесторами в Нью-Йорке.

«Украина вышла на рынок заимствований и привлекла $3 млрд Причем привлекла на рекордный срок — никогда до этого Украина не привлекала такого объема, никогда не привлекала на срок 15 лет», - заявил Порошенко, которого цитирует «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что это «невероятно позитивная оценка инвесторами реформ», которые происходят в Украине. По его словам, «это когда каждый инвестор своим долларом голосует за успех реформ».

Президент Украины добавил, что ранее страна брала заимствования и лишь накапливала долги, а «сегодняшнее заимствование является финансовой подушкой, финансовой платформой для проведения дальнейших реформ».

Организаторами сделки стали Goldman Sachs, JP Morgan и BNP Paribas.