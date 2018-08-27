Украина тайно вышла на внешний долговой рынок

Министерство финансов в период празднования в Украине Дня Независимости провело частное размещение краткосрочных еврооблигаций.

«Министерство финансов Украины осуществило частное размещение краткосрочных облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в 2019 году на $725 млн», - сообщил Минфин.

Облигации выпущены 23 августа на полгода, они должны быть погашены 28 февраля 2019 года.

Букраннер выступил Goldman Sach, депозитариями - DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Процентная ставка заимствования составляет 0%, но бумаги проданы с дисконтом к номиналу - за 95,551%. Это эквивалентно 8,9% годовых.

«Облигации были размещены среди ведущих международных инвесторов, которые предоставили финансовую поддержку Украине в условиях нестабильности международного рынка капитала для стран, которые развиваются», - сообщил Минфин.

Увеличение долговой нагрузки на 2019 год, которая и так достаточно критична, в Минфине считают целесообразным.

«Эта операция позволяет Украине удовлетворить свои краткосрочные потребности в валютной ликвидности, а также получить преимущества от гибких условий привлечения средств», - утверждают в Минфине.

Минфин обещает «в полном объеме выполнить план государственных внешних заимствований путем привлечения денег как от коммерческих, так и официальных кредиторов».

В министерстве готовы также выполнять внутренние планы заимствований, пишет FinClub.