Украина планирует разместить еврооблигации на $2 миллиарда в 2018 году

Правительство Украины планирует в 2018 году разместить облигации внешнего государственного займа (еврооблигации) на общую сумму в 2 миллиарда долларов, говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины.

"С учетом размещений правительством ОВГЗ (облигации внешнего государственного займа) на общую сумму 2 миллиарда долларов США приток капитала по финансовому счету в 2018 году вырастет до 7,1 миллиарда долларов США. Но в 2019 году чистые поступления капитала уменьшатся до 4,1 миллиарда долларов из-за пиковых выплат по долговым обязательствам государственного сектора", — говорится в отчете, опубликованном на сайте Нацбанка.

Украина в 2015 году провела реструктуризацию части госдолга, которая затронула ценные бумаги, выкупленные ранее коммерческими кредиторами, на 15 миллиардов долларов, из которых 3 миллиарда долларов были списаны. В рамках реструктуризации Киев выпустил новые ценные бумаги для своих кредиторов.