Последнее обновление: 27.07.2017 17:45

Nikkei вырос в условиях глобального ралли, акции Nintendo взлетели в цене

Японский фондовый индекс Nikkei повысился в ходе торгов четверга благодаря ралли в более рискованных активах по всему миру и резкому скачку вверх акций Nintendo, отчитавшейся о большей, чем ожидалось, прибыли.

Nikkei поднялся к концу сессии на 0,2 процента до 20.079,64 пункта, отыграв свои первоначальные потери.

Оживлению мировых фондовых рынков способствовали мнения о том, что ФРС США, возможно, будет придерживаться более осторожного подхода в вопросе дальнейшего повышения процентных ставок в этом году, учитывая сохраняющуюся слабость инфляции.

По итогам двухдневного заседания в среду американский центробанк не стал менять диапазон ключевой ставки, но указал на снижение общей инфляции и пообещал "внимательно следить" за ценовыми трендами.

Акции Nintendo Co взлетели на 7,6 процента после того, как японский производитель видеоигр зафиксировал прибыль в первом квартале, превысившую ожидания аналитиков, благодаря хорошему спросу на ее консоли Switch.

Бумаги Hitachi Kokusai Electric подорожали на 4,6 процента, так как производитель электронного оборудования повысил прогноз на текущий финансовый год, который завершится в марте 2018 года.

Между тем акции банков и страховых компаний сдали позиции.

Стоимость бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group снизилась на 0,5 процента, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 0,6 процента, а Dai-ichi Life Holdings - на 0,5 процента.

Более широкий индекс Topix прибавил 0,4 процента и завершил сессию на отметке 1.626,84 пункта.

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