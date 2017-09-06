Курсы наличной валюты в банках Минска на 6 сентября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,001 рубля и составил 1,924 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,002 рубля и составил 1,928 рубля.

Максимальная покупка евро не изменилась и составила 2,29 рубля, минимальная продажа не изменилась и составила 2,295 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,33 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,35 (вырос на 0,02 рубля).