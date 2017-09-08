Курсы наличной валюты в банках Минска на 8 сентября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,007 рубля и составил 1,916 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,008 и составил 1,92 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,011 рубля и составила 2,305 рубля, минимальная продажа выросла на 0,01 рубля и составила 2,31 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,36 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,38 (вырос на 0,02 рубля).