Курсы наличной валюты в банках Минска на 1 сентября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,005 рубля и составил 1,928 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,005 рубля и составил 1,93 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,004 рубля и составила 2,29 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,004 рубля и составила 2,299 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,3 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,31 (вырос на 0,02 рубля).