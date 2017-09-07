Последнее обновление: 07.09.2017 12:38

Курсы наличной валюты в банках Минска на 7 сентября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,001 рубля и составил 1,923 рубля, минимальный курс продажи не изменился и составил 1,928 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,004 рубля и составила 2,294 рубля, минимальная продажа выросла на 0,005 рубля и составила 2,3 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,35 (вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,36 (вырос на 0,01 рубля).

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