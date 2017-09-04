Курсы наличной валюты в банках Минска на 4 сентября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,006 рубля и составил 1,922 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,003 рубля и составил 1,927 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,005 рубля и составила 2,285 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,007 рубля и составила 2,292 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,32 (вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,33 (вырос на 0,02 рубля).