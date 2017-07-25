Nikkei закрыл торги снижением, инвесторы ждут итогов заседания ФРС

Японский индекс Nikkei закрыл волатильные торги вторника снижением, пока инвесторы ждали итогов заседания Федеральной резервной системы США.

Nikkei завершил сессию снижением на 0,1 процента до 19.955,20 пункта, ранее торговавшись на положительной территории.

Более широкий индекс Topix снизился на 0,3 процента до 1.617,07 пункта.

"Фондовый рынок на данный момент взял паузу в ожидании итогов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Ключевым является то, как поведут себя валюты в ответ на решение ФРС", - сказал Мицусигэ Акино из Ichiyoshi Asset Management.

По итогам двухдневного заседания ФРС, которые станут известны в среду в 21.00 МСК, от регулятора участники мировых рынков не ждут изменений ДКП, но надеются прояснить ситуацию с возможностью еще одного повышения ставки в текущем году в условиях ухудшения макроэкономической статистики последнего времени.

Технологические акции выросли вслед за американскими аналогами.

Бумаги Tokyo Electron подорожали на 1,1 процента, а Advantest Corp - на 2,4 процента.

Акции Mitsubishi Tanabe Pharma Corp укрепились на 1,4 процента после новостей о том, что фармкомпания договорилась о покупке израильской Neuroderm за $1,1 миллиарда в рамках стратегии расширения бизнеса в США.

Акции NTT Docomo потеряли 1,5 процента, так как газета Nikkei сообщила, что операционная прибыль оператора сотовой связи в период с апреля по июнь снизилась почти на 10 процентов в годовом выражении.