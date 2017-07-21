Индекс Nikkei снизился на фоне фиксации прибыли

Японский индекс Nikkei снизился в пятницу, поскольку инвесторы фиксировали прибыль от подъема акций металлургических компаний, перевесив рост бумаг производителей машинного оборудования.

Nikkei завершил торги снижением на 0,2 процента до 20.099,75 пункта. За неделю индекс потерял 0,1 процента.

Более широкий индекс Topix сбавил 0,2 процента, завершив торги на уровне 1.629,99 пункта.

Акции Yaskawa Electric подскочили более чем на 15 процентов, достигнув исторического максимума в 2.938 иен после того, как производитель промышленных роботов повысил прогноз прибыли.

Хорошие финансовые результаты компании толкнули вверх акции производителей электротехнического оборудования, которые выросли на 0,9 процента, показав лучшую динамику среди основных субиндексов Токийской биржи.

Акции производителей машинного оборудования выросли на 0,8 процента.

Бумаги Canon Inc прибавили 1,4 процента после того, как газета Nikkei сообщила, что операционная прибыль производителя фотоаппаратов и принтеров за год, завершающийся в декабре, скорее всего, составит около 330 миллиардов иен, в то время как компания ждет показатель в 270 миллиардов иен.

Акции металлургических компаний снизились на 1,2 процента на фоне фиксации прибыли.