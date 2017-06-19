Индекс Nikkei достиг 2-недельного пика на фоне снижения иены

Японские акции достигли двухнедельных пиков в понедельник на фоне укрепления доллара к иене, в то время как бумаги Nomura Real Estate снизились после сообщения о том, что Japan Post больше не рассматривает покупку доли в девелопере.

Nikkei вырос на 0,6 процента до 20.067,75 пункта - максимума на момент закрытия с 5 июня.

Более широкий индекс Topix прибавил 0,6 процента, завершив торги на уровне 1.606,07 пункта.

Доллар прибавил 0,2 процента, удерживаясь выше отметки в 111 иен большую часть сессии, толкнув вверх фьючерсы на индексы США и поддержав аппетит к риску на азиатских торгах.

Среди акций, показавших лучшую динамику, были бумаги, чувствительные к внутреннему спросу.

Акции строительных компаний Taisei Corp и Kajima Corp прибавили 2,4 и 2,5 процента соответственно.

Бумаги Nomura Real Estate Holdings снизились на 14 процентов после того, как компания подтвердила сообщения о том, что конгломерат Japan Post Holdings, скорее всего, прекратит переговоры о покупке доли в Nomura из-за трудностей в согласовании условий сделки. Акции Nomura подскочили на 20 процентов в середине мая, после появления первых сообщений о потенциальной договоренности.

Бумаги крупных экспортеров завершили торги разнонаправленно. Акции Toyota Motor Corp сбавили 0,1 процента, Nissan Motor Co - 0,9 процента. Бумаги Hitachi Ltd прибавили 0,3 процента.