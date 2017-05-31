Последнее обновление: 31.05.2017 18:00

Nikkei закрылся в минусе из-за снижения Уолл-стрит, политической неопределенности в Европе

Фондовый рынок Японии завершил сессию среды в минусе, так как снижение акций США и рост иены ударили по настроениям инвесторов, в то время как дешевеющая нефть оказала давление на горнорудный сектор.

Индекс Nikkei опустился на 0,1 процента до 19.650,57 пункта.

Настроение на рынке ухудшилось после снижения фунта стерлингов на фоне нового опроса, согласно которому консервативная партия британского премьер-министра Терезы Мэй рискует не набрать абсолютное большинство на досрочных выборах в британский парламент 8 июня.

Надвигающиеся выборы в Великобритании, политическая неопределенность в Италии и сомнения в том, что международные кредиторы договорятся о списании долга Греции, сделали безопасную иену привлекательной для инвесторов, что отрицательно сказалось на выручке японских экспортеров.

Более широкий индекс Topix закрылся снижением на 0,3 процента до 1.568,37 пункта.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Апрель 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Май 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование