Nikkei закрылся в минусе из-за снижения Уолл-стрит, политической неопределенности в Европе

Фондовый рынок Японии завершил сессию среды в минусе, так как снижение акций США и рост иены ударили по настроениям инвесторов, в то время как дешевеющая нефть оказала давление на горнорудный сектор.

Индекс Nikkei опустился на 0,1 процента до 19.650,57 пункта.

Настроение на рынке ухудшилось после снижения фунта стерлингов на фоне нового опроса, согласно которому консервативная партия британского премьер-министра Терезы Мэй рискует не набрать абсолютное большинство на досрочных выборах в британский парламент 8 июня.

Надвигающиеся выборы в Великобритании, политическая неопределенность в Италии и сомнения в том, что международные кредиторы договорятся о списании долга Греции, сделали безопасную иену привлекательной для инвесторов, что отрицательно сказалось на выручке японских экспортеров.

Более широкий индекс Topix закрылся снижением на 0,3 процента до 1.568,37 пункта.