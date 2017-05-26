Более 80% белорусских школ таки будут начинать занятия с 9 утра

82,5% учреждений общего среднего образования с 1 сентября 2017 года будут начинать учебные занятия с 9 утра. С 8.30 утра учеба будет начинаться в 17,2% школ и лишь в 0,3% учреждений — с 8 утра. Об этом отчитался министр образования Игорь Карпенко во время посещения Лукашенко средней школы № 61 в Минске.

"Мы промониторили. Да, действительно, есть объективно школы, которые могут начинать учебные занятия с 9 утра. Это, как правило, сельские школы и учреждения образования, работающие в одну смену", - цитирует министра образования пресс-служба Лукашенко.

По его словам, сложности возникают у школ, где учебный процесс организован в две смены, но соответствующие вопросы решаются в том числе за счет сокращения времени перемен.