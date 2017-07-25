ЕС продлил операцию по нелегальным мигрантам до конца 2018 года

Совет ЕС во вторник продлил до 31 декабря 2018 года мандат военно-морской операции Евросоюза "София" в Средиземном море. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

"Операция имеет два вспомогательных задания: подготовка ливийской береговой охраны и военно-морского флота, а также содействие имплементации эмбарго на снабжение оружия на побережье Ливии в соответствии с Резолюциями СБ ООН", - отметили в ЕС.

Кроме этого, Совет ЕС также решил создать механизм мониторинга за тренерами, которые будут проводить подготовку ливийской береговой охраны, с целью обеспечить долгосрочную эффективность подготовки.

Также предусматривается проведение новой деятельности по инспекции и сбору информации о незаконной торговле нефтью из Ливии в соответствии с Резолюцией СБ ООН и расширения возможностей для обмена информацией о торговле людьми с правоохранительными органами стран-членов ЕС, Frontex и Европолом.

Как известно, операция "София" началась 22 июня 2015 года.

Операция вступила в активную фазу в октябре 2015 года, что позволило идентифицировать, захватить и утилизировать суда, которые использовались или подозревались в использовании контрабандистами в переправе мигрантов или торговцами людьми. Операция также помогла спасти около 40 000 жизней.