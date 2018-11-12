Последнее обновление: 12.11.2018 16:54

ЕС намерен облегчить правила для высококвалифицированных трудовых мигрантов

Еврокомиссия планирует достичь в следующем году прогресса по реформе системы предоставления "синих карт" на проживание и работу в ЕС для высококвалифицированных кадров из стран вне союза, свидетельствует проект рабочей программы ЕК на 2019 год.

ЕК подготовила для Европарламента и Совета ЕС документ о приоритетах работы на следующий год, который станет последним для ее нынешнего состава. Среди приоритетных вопросов указана и миграция.

"Европа должна делать больше в отношении легальной миграции. Мы должны быть в состоянии адекватно реагировать на потребности рынка труда и нехватку квалифицированных кадров в будущем, преследуя при этом интересы ЕС", - говорится в документе.

"Поэтому важно согласовать пересмотренную схему "синей карты" ЕС, которая облегчит и сделает более привлекательной работу в Европе для высококвалифицированных граждан из третьих стран и будет способствовать повышению эффективности наших экономик", - полагают в ЕК.

В ЕК отмечают, что "проблемы, связанные с миграцией, которая хотя и значительно сократилась по сравнению с кризисными 2015-2016 годами, будут присутствовать некоторое время и нуждаются в устойчивых европейских решениях".

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Ноябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование