Евросоюз придумал, как отвадить мигрантов от рискованных "вояжей"

В Евросоюзе планируют создавать региональные центры идентификации и распределения нерегулярных мигрантов вне границ стран-членов Сообщества. Об этом идет речь в проекте решения Европейського совета, саммит которого состоится 28-29 июня в Брюсселе.

«С целью установления более предсказуемых принципов действий по отношению к тем, кто был найден и спасен в море, Европейский совет поддерживает развитие концепции региональных платформ высадки», - отмечено в проекте документе.

Как объясняется, указанные центры, которые могут создаваться за границами ЕС, будут принимать обнаруженных и спасенных в море нерегулярных мигрантов с целью дальнейшей скорой их идентификации и разделения на тех, кто в действительности нуждается в международной защите (статусе беженца), и тех, кто нелегально пытается попасть в ЕС с целью улучшения своего экономического благосостояния.

По мнению экспертов, подготовивших предложения, перспектива для нерегулярных мигрантов быть принятыми не на территории ЕС, а в центрах вне Европы (с перспективой возвращения в страны происхождения) может уменьшить их мотивацию пускаться в морские путешествия с риском для жизни.