Nikkei закрылся в плюсе благодаря замедлившей рост иене

Японский индекс Nikkei вырос в среду, отреагировав на замедлившую рост иену, однако повышение индекса сдерживалось опасениями инвесторов, сомневающимися относительно политики нового президента США и его администрации.

Доллар просел после того, как Трамп и его советник по торговым вопросам Питер Наварро во вторник обрушились с критикой на Германию, Японию и Китай, обвинив трех основных торговых партнёров крупнейшей экономики мира в девальвации валют в ущерб американским компаниям и потребителям.

Однако позднее американская валюта восстановилась, поднявшись выше 113 иен.

Nikkei, снижавшийся в начале торгов, завершил сессию ростом на 0,6 процента до 19.148,08 пункта.

Более широкий индекс Topix прибавил 0,4 процента, поднявшись до 1.527,77 пункта.

Индекс JPX-Nikkei 400 вырос на 0,4 процента до 13.696,93 пункта.

Позднее в среду завершится двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, первое после инаугурации Трампа. По итогам заседания американский регулятор, как ожидается, сохранит текущий уровень ставок.