Nikkei вырос благодаря банкам

Японский индекс Nikkei вырос в понедельник благодаря банкам, которые воспряли после распоряжения Дональда Трампа об упрощении регулирования в финансовом секторе, хотя подъём был ограничен из-за небольшого укрепления иены.

Индекс Nikkei вырос на 0,3 процента до 18.976,71 пункта.

Более широкий индекс Topix прибавил 0,4 процента до 1.520,42 пункта, а JPX-Nikkei Index 400 вырос на 0,3 процента до 13.618,16.

Трейдеры сказали, что большинство инвесторов, как ожидается, останутся в стороне до встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом США Дональдом Трампом 10 и 11 февраля, когда лидеры обсудят торговые и валютные отношения.