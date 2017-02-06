Последнее обновление: 06.02.2017 16:08

Nikkei вырос благодаря банкам

Японский индекс Nikkei вырос в понедельник благодаря банкам, которые воспряли после распоряжения Дональда Трампа об упрощении регулирования в финансовом секторе, хотя подъём был ограничен из-за небольшого укрепления иены.

Индекс Nikkei вырос на 0,3 процента до 18.976,71 пункта.

Более широкий индекс Topix прибавил 0,4 процента до 1.520,42 пункта, а JPX-Nikkei Index 400 вырос на 0,3 процента до 13.618,16.

Трейдеры сказали, что большинство инвесторов, как ожидается, останутся в стороне до встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом США Дональдом Трампом 10 и 11 февраля, когда лидеры обсудят торговые и валютные отношения.

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