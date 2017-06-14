США перекроют финансирование трубопроводов Газпрома

Новый пакет санкций в отношении России, который был подготовлен Сенатом США и поступит на голосование до конца недели, рискует стать нокаутирующим ударом по Газпрому и его проектам по строительству трубопроводов в ЕС, Турцию и Китай, пишет finanz.ru.

Поправки, согласованные сенаторами из обеих партий конгресса, включают ограничения на инвестиции в любые трубопроводы, которые строит РФ для поставок сырья на экспорт, следует из текста законопроекта, который опубликован в базе американского конгресса.

Сумма таких вложений для юридических и физических лиц не должна превышать 1 млн долларов в случае разовой инвестиции и 5 млн долларов накопленным итогом за год.

В отношение нарушителей президент США, согласно поправкам, может ввести санкции, включающие запрет на операции с банками США, блокировку активов, привлечение финансирование и отказ в выдаче виз.

"Правительство Российской Федерации использует крепкие позиции в энергетическом секторе как рычаг давления в отношениях со странами Европы и Евразии", а также использует газ в качестве "оружия принуждения, запугивания и влияния на другие страны", говорится в законопроекте.

Проект "Северный поток-2" - третий по счету трубопровод в обход Украины, который пытается построить Газпром - "пагубно влияет" на энергобезопасность Европы, а политика США на этом направлении должна включать усилия по созданию свободного рынка газа в ЕС и увеличению количества поставщиков, говорится в поправках.

"Новый законопроект США по введению дополнительных санкций нацелен на ограничение и фактически приостановку иностранного финансирования любых проектов связанных со строительством газопроводов", - говорит управляющий директор BGP Litigation Алексей Нечаев.

Под ударом, по его словам, окажется не только Nord Stream 2, но направленная в Китай "Сила Сибири", а также "Турецкий поток".

"Газпром столкнется с дополнительными трудностями в реализации проектов, так как компания ведет активные переговоры о привлечении, в том числе, иностранного проектного финансирования", - объясняет Нечаев.

В общей сложности три "мегастройки" будут стоить Газпрому 21,3 млрд долларов, сообщал в январе управления Газпрома Андрей Воробьев.

Обеспечить эту сумму за счет собственных средств практически нереально: валютная выручка от продажи газа за обвалилась вместе с ценами на нефть и по итогам 2016 года стала минимальной за 12 лет (31,2 млрд долларов), несмотря на то, что физические объемы поставок были рекордными. Финансовые резервы Газпрома сокращаются пять кварталов подряд и за это время упали в 2,2 раза (до 896 млрд рублей), поскольку свободный денежный поток не покрывает расходов на капвложения.

Дыра в бюджете Газпрома на ближайшие три года составляет 15 млрд долларов, подсчитали аналитики Сбербанк CIB Алекс Фэк и Валерий Нестеров. До 2019 года холдинг планировал привлечь на Западе займы на сумму 27 млрд долларов, сообщал Bloomberg в январе.

Вероятно, в случае введения санкций останется возможность для кредитования в Китае, говорит Нечаев из BGP Litigation. Впрочем, стоимость таких кредитов вырастет, а Пекин усилит рычаги давления на Россию.

Утолять денежный голод Газпрома, возможно, придется повышением цен на газ для населения России. По сведениям РБК, с таким предложением руководство холдинга обратилось в правительство в апреле. По идее топ-менеджеров, россияне должны платить за газ ту же цену, которая действует для промышленных предприятий страны.

Для Москвы, к примеру, это будет означать рост газовых тарифов на 20%. В 2016 году оптовая цена газа для населения составила 3631 рубль за тысячу кубометров, для промышленных предприятий - 4370 рублей.

Политические амбиции, реализуемые с помощью Газпрома, дорого обходятся и самой компании, и российскому бюджету, и в конечном итоге всем российским гражданам, констатирует партнер RusEnergy Михаил Крутихин.