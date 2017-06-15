Сенат США одобрил новые санкции в отношении России

Сенат США подавляющим большинством голосов в среду одобрил новые санкции в отношении России за вмешательство в американские президентские выборы-2016, параллельно обязав президента Дональда Трампа получать одобрение Конгресса для смягчения уже существующих ограничений.

За документ, представленный в виде поправки к законопроекту о санкциях против Ирана проголосовали 97 сенаторов, против высказались двое. Поправка направлена на то, чтобы наказать Россию за предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США, аннексию Крымского полуострова у Украины и поддержку сирийского лидера Башара Асада в кровопролитной гражданской войне.

Инициатива предполагает рассмотрение Конгрессом предлагаемых изменений в санкциях, законодательно закрепляет санкции, которые были введены ранее исполнительным приказом президента и предусматривает введение новых санкций в отношении россиян, виновных в нарушении прав человека и осуществлении кибератак.

Минюст США и комитеты Конгресса ведут расследование в отношении предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США для помощи Трампу и изучают вероятность того, что помощники республиканца вступили в сговор с Москвой, пытаясь повлиять на итоги голосования.

Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен Палатой представителей и подписан Трампом. Сторонники Трампа сказали, что в случае его отказа, законопроект, как ожидается, получит достаточную поддержку в Конгрессе для преодоления президентского вето.

"Сегодня Сенат наконец выступил против России за вмешательство в наши выборы. Эта поправка, поддерживаемая обеими партиями, предполагает санкционный режим, который Кремль заслужил за свои действия", - сказала сенатор-демократ Джинн Шахин, одна из главных инициаторов законопроекта.