В Украине масштабная кибератака: не работают многие банки, связь и телеканалы

Сегодня многие украинские частные компании и финансовые учреждения пострадали от кибератак.

Национальный банк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке неизвестным вирусом на несколько украинских банков, а также на некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов, что происходит сегодня.

В результате таких кибератак эти банки испытывают сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций.

Атака также затронула системы крупнейших почтовых операторов. В пресс-службе Новой Почты подтвердили, что идет атака сайт компании лежит.

"Не работает контакт-центр, отделения не могут обслуживать клиентов. Прогнозов по срокам не имеем, к сожалению", - говорят в пресс-службе Новой Почты.

Атака затронула Укрпочту, Киевэнерго, Укрэнерго. Не работает сайт ДТЭК, пишут украинские СМИ.

"К сожалению, не работает контакт-центр и компьютерные системы центра обслуживания абонентов. Именно поэтому, обслуживание абонентов ведется в ручном режиме. IT-специалисты Укртелекома с коллегами из Microsoft совместно работают для устранения проблемы", - сообщает Укртелеком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналисты "Корреспондента", "КП в Украине" и "Телеканала 24" сообщают о том, что их информационные ресурсы прекратили вещание и освещение новостей из-за компьютерного сбоя. Также поражены компьютерные системы радостанций "Люкс" и "Максимум".

По данным вице-премьера Павла Розенко, “обвалили” и секретариат Кабмина.