ЕС осудил российскую кибератаку на спутниковую сеть Viasat за час до вторжения в Украину

Европейский союз и его государства-члены вместе со своими международными партнерами решительно осудили кибератаку Российской Федерации против Украины, направленную на спутниковую сеть KA-SAT, управляемую Viasat.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности, сообщает "Европейская правда".

Кибератака произошла за час до вторжения России в Украину 24 февраля 2022, что способствовало военной агрессии. Эта кибератака оказала значительное влияние, повлекшие перебои в связи и сбои в работе нескольких государственных органов, предприятий и пользователей в Украине, а также повлияла на несколько государств-членов ЕС.

"Эта неприемлемая кибератака является еще одним примером длительной модели безответственного поведения России в киберпространстве, которая стала неотъемлемой частью ее незаконного и неоправданного вторжения в Украину. Такое поведение противоречит ожиданиям всех государств-членов ООН, включая Российскую Федерацию, по поводу ответственного поведения государств и намерений государств в киберпространстве" - говорится в заявлении ЕС.

ЕС предостерегает, что кибератаки, направленные на Украину, в том числе на критически важную инфраструктуру, могут перекинуться на другие страны и повлечь за собой системные последствия, угрожающие безопасности граждан Европы.

"Европейский Союз, тесно сотрудничая со своими партнерами, рассматривает дальнейшие шаги по предотвращению, предотвращению, сдерживанию и реагированию на такое вредное поведение в киберпространстве. Европейский Союз и дальше будет оказывать скоординированную политическую, финансовую и материальную поддержку Украине для усиления ее киберустойчивости", - говорится в заявлении.