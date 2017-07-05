МВД Украины сообщило о предотвращении новой кибератаки

Украинская киберполиция предотвратила вторую кибератаку против Украины, сообщил в среду министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, атака была запущена накануне в 13.40 киевского времени, ее пик планировался на 16 часов, но киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы M.E.Doc.

"Атака была остановлена. Серверы изъяты вместе со следами влияния киберпреступников, с явными источниками из Российской Федерации", - сообщил Аваков в acebook.

Эксперты все еще пытаются установить, кто стоял за предыдущей кибератакой в конце июня, в результате которой вредоносное программное обеспечение повредило компьютерные системы в крупных компаниях по всему миру.

Представители украинских правоохранительных органов заявили, что первоначальным источником предыдущей атаки стал вирус, запущенный через обновление широко используемого украинскими бухгалтерами программного обеспечения M.E.Doc. Создатели программного обеспечения отрицают обвинения.

"Эксперты установили, что поражение информационных систем украинских компаний произошло через обновление программного обеспечения, предназначенного для отчетности и документооборота - "M.E.Doc", - написал Аваков.

"Согласно полученным данным (подтвержденным правоохранительными органами иностранных государств и международными компаниями, осуществляющими деятельность в сфере информационной безопасности), злоумышленники осуществили несанкционированное вмешательство в работу одного из персональных компьютеров компании-разработчика указанного программного обеспечения - ООО "Интеллект-Сервис".

Накануне дилер M.E.Doc компания Премиум Сервис сообщила, что сервис не работает из-за обысков в офисе разработчика программного обеспечения.