Nikkei в минусе из-за укрепления иены, снижения бумаг финансовых компаний

Японский фондовый рынок завершил торги понедельника снижением основных индексов, поскольку укрепление иены изменило в худшую сторону прогнозы прибыли крупнейших экспортеров, а акции финансовых компаний упали после выхода данных о более медленном, чем ожидалось, росте американской экономики.

Индекс Nikkei опустился на 0,5 процента до отметки 19,368.85.

Более широкий индекс Topix снизился на 0,4 процента до 1.543,77 пункта. Индекс JPX-Nikkei Index 400 потерял те же 0,4 процента и завершил сессию на отметке 13.849,28.

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что ВВП США в четвертом квартале 2016 года вырос на 1,9 процента в годовом выражении, в то время как аналитики, опрошенные Reuters, в среднем ждали роста показателя на 2,2 процента.