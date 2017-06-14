Курсы наличной валюты в банках Минска на 14 июня 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,003 рубля и составил 1,874 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,001 рубля и составил 1,877 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,006 рубля и составила 2,1 рубля, минимальная продажа выросла на 0,004 рубля и составила 2,103 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,29 рубля (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,3 рубля (вырос на 0,005 рубля).