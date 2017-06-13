Курсы наличной валюты в банках Минска на 13 июня 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,001 рубля и составил 1,871 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,001 рубля и составил 1,876 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,003 рубля и составила 2,094 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,003 рубля и составила 2,099 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,28 рубля (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,295 рубля (снизился на 0,005 рубля).