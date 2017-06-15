Последнее обновление: 15.06.2017 13:23

Курсы наличной валюты в банках Минска на 15 июня 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,006 рубля и составил 1,88 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,006 рубля и составил 1,883 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,008 рубля и составила 2,108 рубля, минимальная продажа выросла на 0,009 рубля и составила 2,112 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,27 рубля (снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,29 рубля (снизился на 0,01 рубля).

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