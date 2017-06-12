Последнее обновление: 12.06.2017 15:54

Курсы наличной валюты в банках Минска на 12 июня 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 1,872 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,001 рубля и составил 1,875 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,002 рубля и составила 2,097 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,001 рубля и составила 2,102 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,28 рубля (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,3 рубля (не изменился).

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