Курсы наличной валюты в банках Минска на 8 июня 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 1,866 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,009 рубля и составил 1,876 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,006 рубля и составила 2,102 рубля, минимальная продажа не изменилась и составила 2,105 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,28 рубля (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,29 рубля (снизился на 0,01 рубля).