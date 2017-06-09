Курсы наличной валюты в банках Минска на 9 июня 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,004 рубля и составил 1,87 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,002 рубля и составил 1,874 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,007 рубля и составила 2,095 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,002 рубля и составила 2,103 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,28 рубля (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,3 рубля (вырос на 0,01 рубля).