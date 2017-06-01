В Речице отменили традиционный фест тяжелой музыки Metal Crowd, который 12 лет подряд проходил в городе.

Как сообщили организаторы на официальном сайте фестиваля, они "не достигли единого мнения в концепции концертной программы (групп, которые собирались выступить) фестиваля с государственными органами".

В сообщении организаторов об отмене нынешнего фестиваля говорится, что скорее всего в последующие годы он сменит свое географическое расположение.

В комментарии «Нашей Ниве» один из организаторов фестиваля Сергей Бровко не стал называть конкретные государственные органы и их сотрудников, которых не устроил предложенный организаторами фестиваля состав команд.

"По-моему, и так понятно, кто это курирует, фамилии я называть не хотел бы", - сказал Сергей Бровко.

Metal Crowd собирал на своей сцене группы из 35 стран мира. Ежегодно за два дня фестиваля на нем выступали около 40 групп. Зрители на выступления тоже приезжали не только со всей Беларуси, но и из Украины, России, Польши и стран Балтии.