В Беларуси вводится запрет на посещение соревнований для болельщиков-хулиганов

Вступает в действие закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Беларуси", который предусматривает запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений во время проведения спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований. Данная мера сможет применяться за совершение на территории стадиона отдельных административных правонарушений - хулиганство (ст.17.1 КоАП), распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения (ст.17.3), пропаганда, распространение нацистской символики или атрибутики (ст.17.10). Административный запрет будет устанавливаться на срок от трех месяцев до трех лет. За нарушение запрета предусмотрена ответственность в виде штрафа или административного ареста.