За первое полугодие 2018 года в Беларуси за дедовщину осудили столько же людей, сколько за весь 2017-й

Верховный суд Беларуси подвел итоги деятельности судебной системы за первое полугодие.

31 июля 2018 года в Национальном пресс-центре состоялась пресс-конференция, посвященная итогам деятельности судов общей юрисдикции.

В целом структура судимости по сравнению с таким же периодом прошлого года не поменялась. Основную массу составляют осужденные за менее тяжкие преступления (почти 60%) и не представляющие большой общественной опасности (28%). За тяжкие и особо тяжкие преступления осудили 12%.

В то же время число осужденных за коррупцию увеличилось аж на 61,1% - в первом полугодии осудили 488 человек.

Самый большой рост количества преступлений - по "армейским" статьям. За прошлый год за них приговорили 31 военнослужащего. Из них 14 человек лишили свободы, еще 13 человек получили ограничение свободы и четверым назначили арест. Основные статьи - «Нарушение уставных правил взаимоотношений» и «Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие».

Только в первом полугодии этого года по «военным» статьям осуждены уже 28 человек, почти как за весь прошлый год. Кроме этого, по данным на 31 июля, в судах находится еще 12 уголовных дел о неуставных взаимоотношениях в армии, в них фигурирует 19 обвиняемых.

Резонансное дело по факту гибели солдата Александра Коржича должно поступить в суд в ближайшее время.