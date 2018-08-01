Беларусь рассчитывает разместить первый выпуск гособлигаций в РФ до конца года

Беларусь рассчитывает разместить первый выпуск гособлигаций в российских рублях в России до конца текущего года, сообщила в среду пресс-секретарь министерства финансов страны Ирина Комар.

Во вторник министерство финансов Беларуси подписало соглашение с рядом российских банков и ЕАБР с целью размещения в 2018–2020 годах долгосрочных гособлигаций на Московской бирже в национальной валюте РФ. Газпромбанк, Совкомбанк, банк "Финансовая корпорация "Открытие" назначены организаторами, а Евразийский банк развития — соорганизатором размещения. "Программа Минфина предусматривает два выпуска белорусских облигаций в рублях – первый будет размещен до конца 2018 года, а второй в 2019 году", — сказала Комар.

По ее словам, "цель — сформировать кривую доходности на российском рынке как бенчмарк для последующих размещений белорусских корпоративных заемщиков в среднесрочной перспективе". Комар добавила, что объем размещения будет установлен по итогам консультаций с банками-организаторами. До этого в минфине сообщали, что планируется программа небольших объемов заимствований — несколько десятков миллионов долларов в год, которые могут быть в течение нескольких лет осуществлены на российском рынке в зависимости от его конъюнктуры.

"Потенциальные инвесторы – российские коммерческие банки, так как спрос на синдицированное кредитование, с которым банки работали, снижается, но риск-аппетит не изменился. Полученные в результате размещения средства не будут конвертироваться в доллары, а будут использованы для платежей российским кредиторам, в том числе правительству", — также сказала представитель министерства.

Она добавила, что "срок обращения облигаций планируется сделать минимум три года, чтобы не ухудшать профиль погашения долга в краткосрочной перспективе". "Для страны это размещение рассматривается как способ оптимизировать валютную структуру внешнего государственного долга и диверсифицировать инвесторскую базу", — подчеркнула Комар.