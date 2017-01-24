Последнее обновление: 24.01.2017 14:07

Индекс Nikkei снизился из-за политики Трампа, банковского сектора

Японские акции снизились во вторник, поскольку протекционистская позиция президента США Дональда Трампа в отношении торговли взволновала инвесторов, в то время как бумаги банков показали худшую динамику из-за падения доходности американских и глобальных гособлигаций.

Nikkei снизился на 0,6 процента до 18.787,99 пункта, более широкий индекс Topix сбавил на 0,6 процента, завершив торги на уровне 1.506,33 пункта.

Банковские акции потеряли 2,3 процента, показав худшую динамику среди субиндексов Токийской биржи. Бумаги экспортеров также снизились из-за укрепления иены, которая приблизилась к двухмесячным пикам.

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