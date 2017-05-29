В Беларуси электронные сигареты рискуют попасть под запрет

Декрет, устанавливающий для электронных систем курения такие же запреты, как и для традиционных табачных изделий, разработан в Беларуси и проходит этап общественного обсуждения. Об этом сегодня сообщила заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Людмила Наройчик.

"Со всеми заинтересованными органами проект декрета отработан, внесены существенные дополнения в этот декрет… Оговариваем, что законодательное регулирование и требования к электронным системам курения распространяются такие же, как и на табачные изделия: чтобы не продавались подросткам, то есть запрет на продажу до 18 лет, запрет курения в определенных места, запрет рекламы, открытой выкладки в магазинах", - сказала она на пресс-конференции.

По ее словам, декретом предусматривается расширение перечня мест, где курение запрещено: на детских площадках, пляже, рабочих местах, в присутствии детей до 14 лет в автомобилях и помещениях, — а также частичный запрет в местах общепита, производственных зданиях при условии оборудования там специальных мест для курения.

В настоящее время проект декрета, который будет регулировать оборот табачных изделий и электронных систем курения в стране, проходит этап общественного обсуждения, он продлится до 12 июня. После этого документ будет доработан с учетом поступивших замечаний и предложений, а затем внесен в установленном порядке в администрацию президента и, не исключено, до конца года может быть принят.

Наройчик заверила, что "люди поддерживают запреты, причем многие желают еще более жестких требований… это касается запретов на курение, люди обращают внимание и на пассивное курение".

"Мы видим активную поддержку со стороны населения", - сказала она, отметив значительный прогресс белорусов "в осознании этой проблемы".

В частности, по словам специалиста, есть предложения по установлению запрета на курение на балконах жилых домов и полному запрету курения в объектах общественного питания.

Вместе с тем, признала она, споры возникают по поводу запретов, касающихся электронных сигарет, указывается на недостаточную доказательную базу. Однако Наройчик заявила, что "локальные исследования в ряде стран мира предоставляют все больше доказательств, которые говорят о вреде электронных систем курения… это новая форма проникновения никотина в организм человека".