Коэффициенты индексации тарифов на электроэнергию снизятся с 1 июля

Министерство антимонопольного регулирования и торговли снизило коэффициенты индексации тарифов на электрическую энергию. Это следует из постановления министерства от 19 мая №26, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

"В целях сдерживания роста тарифов на электрическую энергию для потребителей реального сектора экономики, связанную с изменением курса доллара, снижения стоимости природного газа для энергоснабжающих организаций коэффициенты индексации на электрическую энергию пересмотрены в сторону понижения. Коэффициент индексации по электрической энергии определен на уровне 0,76 против ранее действовавшего 0,81", - поясняет МАРТ.

Коэффициенты по природному газу и тепловой энергии не изменились. В МАРТ напомнили, что в Беларуси цены на природный газ, тарифы на электрическую и тепловую энергию для потребителей устанавливаются в белорусских рублях. В соответствии со ст.3 соглашения между правительствами Беларуси и России о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, цена на природный газ для Беларуси устанавливается в долларах.

"Для обеспечения полной и своевременной оплаты за природный газ установлен порядок индексации цен (тарифов) на энергоресурсы. Указанный порядок позволяет газоснабжающим организациям ГПО "Белтопгаз" и энергоснабжающим организациям ГПО "Белэнерго" компенсировать затраты, понесенные при реализации природного газа, при производстве энергии, зависящие от изменения курса белорусского рубля по отношению к доллару США", - отмечает МАРТ.

Порядок индексации в республике действовал и до принятия постановления №26. Он был определен постановлением Министерства экономики от 28 февраля 2011 года №24 "Об определении порядка индексации цен на природный газ и тарифов на электрическую и тепловую энергию", которое будет отменено.

Постановление МАРТ от 19 мая №26 вступит в силу с 1 июля 2017 года.