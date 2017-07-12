Аренда рыболовных угодий и земельных участков будет согласовываться с Лукашенко

Лукашенко 11 июля подписал указ № 247 по рациональному использованию рыболовных угодий.

"Документ устанавливает порядок передачи в аренду рыболовных угодий (озера, естественные водоемы) и земельных участков по согласованию с президентом Беларуси", - говорится в комментарии к документу.

Кроме того, внедряется комплексная схема размещения поверхностных водных объектов (пруды и обводненные карьеры), пригодных для ведения рыбоводства, на основании которой местные Советы депутатов будут передавать их в аренду.

"Указ позволит рационально использовать рыболовные угодья и земельные участки, необходимые для ведения рыболовного хозяйства, а также повысить эффективность использования прудов и обводненных карьеров", - отмечается в комментарии.

Для реализации права населения республики на бесплатное любительское рыболовство документом предусматривается не передавать в аренду участки водотоков (реки, ручьи, каналы).