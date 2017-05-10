Трамп продлил антисирийские санкции

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о продлении на год односторонних санкций в отношении Сирии. Правительственная записка с подписью главы государства, которая направлена руководству конгресса, опубликована на официальном сайте Белого дома.

«Президент США принял эти меры для того, чтобы устранить необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США, которая возникла в результате действий правительства Сирии, которые направлены на поддержку терроризма, сохранение оккупации Ливана, реализацию программ для создания оружия массового поражения, а также подрыв устоев США и международных усилий, направленных на стабилизацию ситуации в Ираке», — следует из текста заявления.

Глава государства указал на «жестокую политику», которую проводит правительство Сирии против своего народа, которая ставит под угрозу не только граждан страны, но и создает нестабильную ситуацию во всем ближневосточном регионе. Также Трамп еще раз подчеркнул, что США осуждают нарушение прав человека в регионе, и призвал сирийское правительство прекратить насилие в отношении граждан, соблюдать режим прекращения огня, обеспечить свободную и безопасную доставку гуманитарной помощи и поддержать инициативу политического решения конфликта в стране.​

Последний раз США вводили санкции в отношении Сирии 24 апреля, после атаки с использованием зарина в населенном пункте Ха-Шейхун в провинции Идлиб, которая произошла 4 апреля. Жертвами химической атаки, по подсчетам правозащитников и местных организаций, стали более 100 человек, еще более 500 пострадали. Страны Запада, США, Саудовская Аравия, Израиль и Турция возложили ответственность за атаку на Дамаск. Дамаск все обвинения отверг.