Сенат США может летом рассмотреть законопроект о новых санкциях против России

Республиканец Боб Коркер, глава Комитета Сената по иностранным делам, сказал в четверг, что комитет может рассмотреть законопроект о новых санкциях в отношении России уже летом 2017 года.

Коркер выразил надежду, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в течение нескольких недель изложит комитету политику администрации президента Дональда Трампа в отношении к России. После этого Коркер будет готов рассмотреть законопроект о санкциях, если члены комитета поддержат это решение.

Некоторые представители комитета, в особенность республиканцы, разозленные утверждениями о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года с целью гарантировать победу Трампу, призывают принять новый пакет санкций против Москвы.

Коркер и другие сенаторы посчитали целесообразным повременить с решением, особенно касательно сирийского конфликта, где российские силы сыграли значимую роль.

Демократы сказали, что все еще поддерживают санкции, но готовы подождать и выслушать администрацию Трампа.

"Я действительно жду, когда Тиллерсон объяснит нам политику администрации в отношении России и расскажет, какими он видит ее последствия", - сказал сенатор Бен Кардин, влиятельный представитель Демократической партии в комитете.

Американские спецслужбы в январе пришли к выводу, что Москва пыталась повысить шансы Трампа на победу на выборах, в частности взломав электронную почту высокопоставленных демократов. Россия отвергает эти обвинения. Трамп отрицает наличие связей своего предвыборного штаба с Москвой, но ФБР и следователи в Конгрессе изучают первые месяцы его президентства.

По словам сенатора-демократа Криса Мерфи, тот факт, что администрация Трампа не стала принимать меры в отношении России за ее попытки повлиять на итоги выборов, заставляют некоторых членов комитета серьезно задуматься.