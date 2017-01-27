В США узнали про указ Трампа об отмене антироссийских санкций

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила необходимые документы для отмены антироссийских санкций. Об этом сообщил научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье в своем аккаунте в Twitter.

"Источники сообщают, что в администрации Трампа подготовили приказ президента о снятии санкций в отношении России", пишет Потье, напоминая, что переговоры между Москвой, Берлином и Вашингтоном намечены на субботу.

Также информацию о снятии ограничительных мер в отношении России подтверждает сотрудник американского издания Politico Сьюзен Глассер.

"Несколько источников сообщают о том, что в соответствии с указом санкции будут отменены в одностороннем порядке", — написала она.

Ухудшение отношений между Россией и Западом произошло в 2014 году в связи с ситуацией на Украине. Изначально страны ЕС, США и Канада ввели индивидуальные санкции против физических лиц, а затем были предприняты секторальные ограничительные меры, затрагивающие целые отрасли экономики. В качестве ответных мер Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.