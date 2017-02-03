Вашингтон не отказывается от санкций против РФ, несмотря на послабления для ФСБ

Отмена Казначейством США части санкций против Федеральной службы безопасности России не говорит об ослаблении санкционного режима в отношении Москвы, сообщил пресс-секретарь американского Белого дома.

Казначейство США сообщило, что ослабит санкции в отношении ФСБ, введенные предыдущей американской администрацией, обвинившей Кремль в проведении киберкампании, направленной на дискредитацию кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и повышение шансов ее главного соперника Дональда Трампа, в итоге одержавшего победу на выборах.

Казначейство сообщило, что позволит американским компаниям проводить ограниченные транзакции с ФСБ, необходимые для получения разрешений на импорт продуктов информационных технологий.

На вопрос, означает ли решение Казначейства изменение политики США в отношении России, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил журналистам:

"Нет, не означает. Я понимаю, что это обычный порядок действий".